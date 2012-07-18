Кабмін розробляє умови для можливої закупівлі газу в Європі
11:29, 18 липня 2012Енергетика
0
Кабінет Міністрів України розробляє умови для можливої закупівлі газу в Європі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перед початком засідання Кабміну заступник міністра палива і вугільної промисловості Володимир Макуха.
«По-перше, якщо в цьому буде потреба (у закупівлі газу в Європі – УНІАН). Зараз відпрацьовуються маршрути із сусідніми країнами, тому що газ необхідно транспортувати через країни, які є сусідами України. Зараз це питання відпрацьовується на дипломатичному і технічному рівнях», - сказав В.Макуха.
Він зазначив, що це є технічним процесом, а «рамкові механізми» транспортування газу вже підписані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter