Кабмін розробляє умови для можливої закупівлі газу в Європі

Кабінет Міністрів України розробляє умови для можливої закупівлі газу в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перед початком засідання Кабміну заступник міністра палива і вугільної промисловості Володимир Макуха.

«По-перше, якщо в цьому буде потреба (у закупівлі газу в Європі – УНІАН). Зараз відпрацьовуються маршрути із сусідніми країнами, тому що газ необхідно транспортувати через країни, які є сусідами України. Зараз це питання відпрацьовується на дипломатичному і технічному рівнях», - сказав В.Макуха.

Він зазначив, що це є технічним процесом, а «рамкові механізми» транспортування газу вже підписані.