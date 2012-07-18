Гендиректор ХАЕС: наклеп на станцію - робота «недругів атомної енергетики»

Генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко вважає, що за недостовірною інформацією про роботу атомної електростанції, що розповсюджувалася нещодавно в Інтернеті, стоять «недруги атомної енергетики».

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН.

“Останні 20 років навесні спалахують інформаційні провокації, пов’язані з роботою ХАЕС. Але цього року все відбулося інтенсивніше. Я вважаю, що тут спрацювали недруги атомної енергетики. Адже буквально наприкінці квітня прем’єр Микола Азаров заявив про завершення перемовин з росіянами щодо добудови 3-го і 4-го енергоблоків нашої станції. Відтак, навколо Хмельницької АЕС почалися скандали”, - зауважив М.Панащенко.

За його словами, своїм зверненням до Управління СБУ в області з проханням притягнути до відповідальності організаторів неправдивих публікацій він мав на меті показати, що будь-які провокації стосовно ХАЕС не залишаться без уваги.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація Хмельницької атомної електростанції наприкінці червня звернулася до УСБУ в області з проханням притягнути до відповідальності організаторів неправдивих публікацій стосовно вибуху і пожежі, які нібито стались на АЕС.

“Подібні публікації наносять суттєву шкоду іміджу ядерної енергетики України, а враховуючи те, що у Верховній Раді планується розгляд проекту закону про будівництво енергоблоків № 3 і № 4 на ХАЕС, це може бути розцінено як спланована акція, мета якої - підрив енергетичної безпеки України”, - вважають атомники.