Заміщувати природний газ вугіллям почнуть у 2013 році

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України сподівається у 2013 році розпочати реалізацію програми із заміщення використання природного газу вугіллям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів у коментарі повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир Макуха.

«Ми сподіваємося, що вже наступного року розпочнемо реалізацію таких проектів», - сказав він.

В.Макуха відзначив, що програма реалізовуватиметься, зокрема, на Сєвєродонецькій ТЕЦ, а також будуть побудовано 3 заводи з газифікації вугілля, які буде розміщено у різних містах України.

Заступник міністра також повідомив, що на сьогодні розробляється ТЕО усіх проектів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України і Держбанк розвитку КНР 13 липня підписали угоду, що передбачає можливість відкриття для України спеціальної кредитної лінії на суму 3 млрд 656 млн. дол., для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

У рамках Програми передбачається реалізувати низку проектів з переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також з будівництва заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.