Кабмін не відмінятиме ПДВ на імпорт 1 млн тонн нафти для "Нафтогазу"

Кабінет міністрів не відмінятиме податок на додану вартість (ПДВ) на імпорт 1 мільйона тонн нафти для НАК "Нафтогаз України" для подальшої переробки на вітчизняних нафтопереробних заводах (НПЗ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха.

"Там є зауваження Мінфіну і Мінекономіки, і ми вирішили, оскільки вони нас не підтримують, зняти це питання", - сказав В.Макуха.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що уряд обговорює питання про безподаткове ввезення 1 млн тонн нафти для переробки на вітчизняних НПЗ.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості розглядало два варіанти стабілізації ситуації на ринку нафтопродуктів - шляхом зниження акцизних зборів і надання пільг з ПДВ на 1 млн тонн нафти "Нафтогазу України".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна скоротила первинну переробку нафти на 44%