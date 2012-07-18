Білорусь і Росія підписали генконтракт на будівництво АЕС

Білорусь і Росія у середу, 18 липня, підписали генеральний контракт на будівництво першої білоруської атомної станції, яке фінансуватиметься за рахунок зв'язаних російських кредитів на 10 млрд дол., повідомляє Reuters.

Вказується, що контракт був підписаний під час візиту до Мінська прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.

«Підписаний щойно генеральний контракт на будівництво АЕС - це наймасштабніший проект, загальною вартістю 10 млрд дол.», - сказав Д.Медведєв після підписання контракту.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року в Білорусі був підписаний контракт стосовно дослідницьких робіт, розробки проектної документації і першочергової робочої документації стосовно будівництва АЕС.

Це один з трьох першочергових контрактів щодо будівництва АЕС, які планується підписати в першому кварталі 2012 року.

Два контракти, що залишилися, передбачають виконання першочергових робіт підготовчого періоду до «першого бетону», а також замовлення устаткування тривалого циклу виготовлення.

Довідка УНІАН. Перший енергоблок майбутньої білоруської АЕС планується запустити в 2017 році, другий - у 2018 році.

Атомна електрична станція в Білорусі споруджуватиметься на Островецькому майданчику в Гродненській області за російським проектом АЕС-2006, розробленому ВАТ «Санкт-Петербурзький науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Атоменергопроект» (входить у російську держкорпорацію «Росатом»). Ці два енергоблоки будуть великої одиничної потужності – по 1200 МВт, тоді як уся білоруська енергосистема сьогодні становить близько 8 тис. МВт.

Фінансування будівництва АЕС здійснюватиметься переважно за рахунок державного експортного кредиту Росії. Відповідно до міжурядової угоди, кредит надається на загальну суму майже 10 млрд дол. терміном на 25 років для фінансування 90% вартості кожного договору між російським ЗАТ «Атомстройекспорт» і білоруською держустановою «Дирекція будівництва атомної електростанції».