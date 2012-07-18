Виробництво електроенергії в Україні у першому півріччі зросло на 3,6%

Виробництво електроенергії в Україні в першому півріччі 2012 року зросло порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 3,6% - до 100,1 млрд кВт/год, повідомила Державна служба статистики.

Атомні електростанції, частка яких у загальнонаціональному виробництві електроенергії знаходиться на рівні 45%, за шість місяців 2012 року збільшили виробництво електроенергії на 3,0% - до 45,3 млрд кВт/год.

Теплові електростанції збільшили за цей період генерацію на 5,1%, до 48,4 млрд кВт/год, а гідроелектростанції скоротили обсяг генерації на 6,5%, до 6,2 млрд кВт/год.

У червні загальний обсяг виробництва електроенергії в країні скоротився порівняно з попереднім місяцем на 0,3% - до 14,8 млрд кВт/год. При цьому, порівняно з червнем 2011 року, обсяг генерації минулого місяця зріс на 5,4%.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2012 році збільшити виробництво електроенергії до попереднього року на 3% - до майже 200 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України в 2011 році збільшилося на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/год.

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