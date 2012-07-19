Статдані зі США підняли ціну нафти

На світових торгах у четвер, 19 липня, ціни на нафту зростають на тлі статданих зі США щодо запасів нафти.

Зокрема, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже зросла на 0,48 долара, або на 0,53%, - до 90,35 долара за барель.

Ціна вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,68 долара, або на 0,65%, - до 105,84 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 13 липня, знизилися на 800 тисяч барелів, або на 0,2%, - до 377,4 мільйона барелів. При цьому загальні запаси бензину зменшилися на 1,8 мільйона барелів, або на 0,9%, і склали 205,9 мільйона барелів.

Позитивний ефект мали і статдані з нерухомості. Кількість нових будинків у США в червні зросла максимальними темпами з жовтня 2008 року і склала 760 тисч, що на 6,9% більше переглянутого показника за травень і на 23,6% вище показника червня минулого року, передає Bloomberg.