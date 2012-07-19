«Нафтогаз» викупить у «Дельта Банку» ОВДП на 1,8 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» планує здійснити дві закупівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у АТ «Дельта Банк» на суму 609,934 млн грн і 1 млрд 234,424 млн грн кожна.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, 17 липня «Дельта Банк» був визнаний переможцем процедур закупівель.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

КБ «Дельта» зареєстрований 9 лютого 2006 року.

На 1 січня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

Чистий прибуток АТ «Дельта Банк» в 2011 році збільшилася у 31 раз, у порівнянні з показником 2010 року, до 469,338 млн грн.