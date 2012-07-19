ДТЕК уклав договір про постачання електроенергії до Росії

ДТЕК уклав рамковий договір з російською групою «ІНТЕР РАО ЄЕС» на постачання електроенергії до Російської Федерації, повідомили УНІАН у ДТЕК.

Підписаний договір передбачає початок транскордонних поставок електроенергії ДТЕК компанії ВАТ «ІНТЕР РАО ЄЕС» (Російська Федерація). Поставки будуть здійснюватися міждержавними лініями електропередач між ОЕС України і ЄЕС Росії з оптимальним технічним завантаженням електростанцій в обох країнах.

«Ми раді можливості почати роботу з лідером російського енергетичного ринку, компанією «ІНТЕР РАО ЄЕС». Це принципово новий якісний рівень співпраці між нашими компаніями... вперше за довгі роки наша країна поставляє електроенергію всім сусіднім державам, з якими є така технічна можливість. Збільшення обсягів експорту української електроенергії відкриває широкі перспективи для розвитку підприємств генерації, а також вугільної галузі України», - зазначив директор з комерційної діяльності ДТЕК Андрій Фаворов.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.

Сегмент генерації представлений ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго» та ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго». ТОВ «Сервіс-Інвест», ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та ПАТ «ДТЕК Крименерго» представляють сегмент передачі та продажу електроенергії. До складу ДТЕК входить ПАТ «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.

Група «ІНТЕР РАО ЄЕС» - диверсифікований енергетичний холдинг, присутній в різних сегментах електроенергетичної галузі в Росії та за кордоном. Встановлена потужність електростанцій, що входять до складу Групи «ІНТЕР РАО ЄЕС» і перебувають під її управлінням, становить близько 28 000 МВт.