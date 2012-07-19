ДК «Укргазвидобування» закупила бурильні труби на 85,3 млн грн у ТОВ «Будівельна компанія «Перша Чорноморська», повідомили УНІАН у прес-службі НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, 17 липня ц.р. «Нафтогаз України» акцептував пропозицію компанії про постачання бурильних труб на загальну суму 85 млн 340,45 тис. грн.

Закупівлю провели за процедурою відкритих торгів, відповідне оголошення про початок процедури було опубліковано 14 травня 2012 року.

3 липня ц.р. відбулося розкриття поданих учасниками пропозицій.

У торгах взяли участь три учасники: ЗАТ «ТММ Енергобуд» (ціна пропозиції 99 млн 051,60 тис. грн), ТОВ «Будівельна компанія «Перша Чорноморська» (ціна пропозиції 85 млн 340,45 тис. грн), ТОВ «Актив Ком» (ціна пропозиції 85 млн 585,08 тис. грн).

У прес-службі зазначили, що закупівля бурильних труб передбачена інвестиційною програмою та річним планом потреб і закупівель ДК «Укргазвидобування» на 2012 рік. Труби будуть використані для потреб БО «Укрбургаз», ГПУ «Полтавагазвидобування» і ГПУ «Шебелинкагазвидобування».

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» - це вертикально-інтегрована компанія з замкнутим циклом виробництва - від пошуку та розвідки родовищ нафти і газу, їх розробки, видобутку, транспортування до переробки вуглеводневої сировини і реалізації нафтопродуктів.

ДК «Укргазвидобування» - дочірня компанія НАК «Нафтогаз України», яка є найбільшим підприємством з видобування і переробки природного газу й газоконденсату в країні.