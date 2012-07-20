У п’яти областях України через негоду знеструмлено 61 населений пункт

У п"ятницю, 20 липня, вночі через негоду (зливи, пориви вітру) спрацювали системи захисту ліній електропередач і було знеструмлено 61 населений пункт у п’яти областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Волинській області знеструмлено 31 населений пункт, у Львівській – 12, в Івано-Франківській – 7, у Черкаській – 7, у Чернігівській – 4.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.