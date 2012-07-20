Ціна нафти падає після різкого зростання напередодні

На світових торгах у п'ятницю, 20 липня, ціни на нафту падають на тлі різкого зростання котирувань напередодні.

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 0,42 долара, або на 0,45%, - до 92,24 долара за барель. У четвер, 19 липня, ціна марки зросла на 3,1%.

Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,44 долара, або на 0,41%, - до 107,36 долара за барель.

Чинила тиск на ціну нафти і статистика із США. За даними Conference Board, індекс випереджальних економічних показників у США в червні знизився на 0,3% після зростання на 0,4% в травні. Аналітики прогнозували зниження показника на 0,1%.

Обсяг операцій з продажу житла на вторинному ринку США в червні скоротився на 5,4% порівняно з травнем - до 4,37 мільйона. Аналітики очікували, що кількість угод зросла в звітному місяці на 1,5% в порівнянні з травнем до 4,62 мільйона угод, передає Bloomberg.