Кабмін виключив держпакет «Укргідроенерго» зі статутного капіталу НАК «ЕКУ»

Кабінет Міністрів зменшив статутний капітал НАК "Енергетична компанія України" шляхом виключення з нього державного пакету акцій ПАТ "Укргідроенерго" у розмірі 100% таких акцій.

Відповідна постанова уряду №632 опублікована в газеті "Урядовый кур'єр" №128 від 20 липня.

Крім того, згідно з цією постановою, Кабмін передав повноваження з управління держпакетом акцій ПАТ "Укргідроенерго" Міністерству енергетики і вугільної промисловості.

Довідка УНІАН. ПАТ " Укргідроенерго" створене на початку 2004 року шляхом об'єднання державної акціонерної гідрогенеруючої компанії "Дніпргідроенерго" і державної акціонерної енергогенеруючої компанії "Дністрогідроенерго". Загальна встановлена потужність дев'яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, складає 5007,6 МВт.

100% акцій ПАТ "Укргідроенерго" належало державі в особі НАК "Енергетична компанія України".

У 2011 році "Укргідроенерго" скоротило чистий прибуток на 36,5%, або на 175,416 млн грн, порівняно з 2010 роком - до 305,12 млн грн.