Баррозу та Ештон застерігають Україну та Росію від можливої газової кризи

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу і Високий представник ЄС у закордонних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон застерігають Україну і Росію від можливої "газової" кризи внаслідок довготривалої дискусії щодо ціни на газ.

Про це Ж.М.Баррозу і К.Ештон заявили в інтерв'ю Центру Разумкова.

"Важливо, щоб поточні переговори України і Росії щодо зменшення ціни на газ не завадили виконанню Україною зобов'язань згідно з Угодою про Енергетичну співдружність, і не загрожували постачанню газу в Європу. Ми звертаємо на це особливу увагу. Комісар Оттінгер вже заявив про нашу готовність до трибічних переговорів з Україною і Росією. Енергетичні стосунки ЄС-Україна-Росія були темою нашого останнього саміту з Росією у грудні 2011 року. Ми дали зрозуміти, що нинішні дискусії Росії і України щодо ціни і об'ємів газу не повинні привести до ситуації, яка загрожуватиме постачанням газу в ЄС", - сказали Ж.М.Баррозу і К.Ештон.

Вони зазначили, що ЄС, Україна і Росія спільно зацікавлені у безперебійному функціонуванні ланцюга від виробника через транзитну країну до споживачів у Європі. "У березні 2009 року ЄС разом з міжнародними фінансовими установами зобов'язався підтримати модернізацію української газотранспортної системи (ГТС), якщо Україна здійснить необхідні реформи для привнесення прозорості до енергетичного сектора. Реструктуризація "Нафтогазу України" має для цього ключове значення, як і для збалансування бюджету. Ми також відкриті до ідей трибічного консорціуму з ГТС, які мають бути реалізовані в прозорий ринковий спосіб", - зазначили Ж.М.Баррозу і К.Ештон.

При цьому Ж.М.Баррозу і К.Ештон підкреслили, що хоча трибічна співпраця в енергетиці на взаємовигідних умовах привертає багато уваги, стосунки ЄС з Україною у будь-якому випадку не є в тіні його стосунків з Росією. "Це окремі стосунки. Як було зазначено, наші стосунки з Україною міцно вкорінені в постулат загальних цінностей, спрямованих на політичну асоціацію і економічну інтеграцію. ЄС розглядає світ не як гру з нульовою сумою, а крізь призму загальних вигод. Тому наш підхід до України не обумовлений геостратегією і базується виключно на успіху українських реформ і якості її демократії. Це головне, що слід мати на увазі, - зазначили керівники ЄС.

При цьому Ж.М.Баррозу і К.Ештон нагадали про " газову" кризу, яка виникла між Росією і Україною у 2009 році. "На жаль, ми маємо досвід проблем в енергетичних стосунках України і Росії. Страждав від цього і ЄС. Багато європейців добре пам'ятають газову кризу січня 2009 р. Ми раді, що був знайдений вихід у вигляді угоди між "Нафтогазом України" і " Газпромом". Ця угода підвищила прозорість газових стосунків між двома країнами, хоча ще багато тут належить зробити", - вважають вони.

"Ми дуже уважно стежимо за розвитком стосунків між Україною і Росією. Ключовий компонент цих стосунків - енергетичні стосунки. Україна - великий імпортер природного газу з Росії і країна-транзитер газу, що поставляється до ЄС", - наголосили Ж.М.Баррозу і К.Ештон.

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