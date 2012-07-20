"Нафтогаз" викупив в "Укрексымбанка" ОВДП на 1 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 19 липня провела закупівлю облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в АТ «Укрексімбанк» на суму 1,017 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України», котре має в своєму розпорядженні УНІАН, закупівля ОВДП здійснюється за процедурою в одного учасника.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.

У січні-червні 2012 року «Укрексімбанк» (Київ) порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 16% – до 64,285 млн грн.