На Прикарпатті через аварію без світла залишилися понад 40 населених пунктів

На Прикарпатті через падіння смереки без електропостачання залишилися понад 40 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у ПАТ «Прикарпаттяобленерго», сьогодні о 09.10 аварійно вимкнулася лінія 110 кВ Надвірна-Ямна-Ворохта, призвело до припинення електропостачання у Яремчанській зоні та Верховинському районі. Без світла залишилися смт. Ворохта, села Яблуниця, Поляниця та Татарів, Микуличин, Ямна та всі села Верховинського району.

Станом на 10.30 повністю відновлено подачу електроенергії у Микуличині, Ямній та Верховині, частково – у Татарові. До кінця дня планується відновити електропостачання інших населених пунктів.

Причиною аварії енергетики вважають падіння зрізаного дерева – смереки в охоронній зоні лінії електропередач у смт. Ворохта. Наразі фахівці енергокомпанії проводять відновлювальні роботи та встановлюють обставини події.

На місці працюють аварійні бригади ПАТ «Прикарпаттяобленерго». Енергетики підключають резервні схеми живлення, використовуючи потужності сусідніх ПАТ «Закарпаттяобленерго» та ПАТ «Чернівціобленерго», а також власні резерви.

«Ремонтні роботи ускладнює той факт, аварія відбулася у важкодоступному місці, - зазначив начальник оперативно-диспетчерської служби ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Василь Демчук. – Туди важко заїхати спецтехнікою, бригадам доводиться працювати в екстремальних умовах».