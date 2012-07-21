Податківці виявили підпільну АЗС
13:57, 21 липня 2012Енергетика
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У місті Кролевець Сумської області на території гаражного кооперативу податківці виявили нелегальну автозаправну станцію.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління податкової міліції ДПС України у Сумській області, зберігання і реалізацію бензину налагодили невідомі особи, які встановили у гаражі 11 ємностей (1 тис. літрів кожна) з приєднаним до них насосним обладнанням, за допомогою якого здійснювалась відкачка.
Працівники податкової міліції вилучили 5,3 тис. грн, документи, обладнання і 260 літрів паливно-мастильних матеріалів.
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