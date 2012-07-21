У Японії могли приховати масштаби радіоактивного зараження на АЕС "Фукусіма-Даїчі"

Міністерство охорони здоров'я Японії розслідує інформацію про те, що учасників робіт з ліквідації наслідків аварії на АЭС "Фукусіма-Даїчі" примушували приховувати ступінь отриманого опромінення.

Як повідомляє радіо «Свобода», в опублікованій в газеті "Асахі Сімбун" статті зазначається, що субпідрядник компанії "ТЕРСО", що управляє АЕС, наказав робітникам помістити особисті дозиметри у свинцеві чохли, щоб фіксувався нижчий рівень радіації. У робітників є аудіо записи, що підтверджують цей факт. Але навіть при виконанні цієї умови рівень радіації перевищував допустимий.

За словами представника "ТЕРСО", компанія знала про те, що субпідрядник має в своєму розпорядженні свинцеві чохли для дозиметрів, але вони ніколи не використовувалися при роботах на "Фукусіма-Даїчі".

Найбільша в історії Японії атомна аварія сталася у березні 2011 року унаслідок сильного землетрусу і цунамі. Із зони радіоактивного зараження були виселені десятки тисяч людей.