Через негоду знеструмлено 61 населений пункт у трьох областях України

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (зливи, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 61 населений пункт у трьох областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Кіровоградській області знеструмлено 34 населених пункти, у Полтавській – 21, у Вінницькій – 6.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.