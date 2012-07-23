Нафта у понеділок дешевшає на прогнозах ВВП Китаю

Світові ціни на нафту зменшуються в ході торгів понеділка на заявах члена комітету з монетарної політики ЦБ Китаю Суня Гоциня про можливе уповільнення економічних темпів в країні, свідчать дані торгів, повідомляє РІА "Новости".

Вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 09.07 мск знизилася на 1,55 доларів, або на 1,69%, - до 90,28 доларів за барель. Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 1,46 доларів, або на 1,37%, - до 105,37 доларів за барель.

Як заявив Сунь Гоцинь на економічному форумі в Пекіні, темпи зростання ВВП країни можуть сповільнитися до 7,4% в третьому кварталі з 7,6% у другому, досягнувши мінімальної позначки за останні три роки.

Інвестори очікують і новин з Греції, куди у вівторок прибуде місія міжнародних кредиторів (ЄС, ЄЦБ і МВФ). Грецьке міністерство фінансів відзвітувало в п'ятницю про виконання бюджету за січень-червень поточного року, заявивши, що вклалося в поставлені кредиторами межі зниження дефіциту. За даними відомства, дефіцит за перше півріччя склав 12,5 мільярдів євро проти запланованих меморандумом з кредиторами з ЄС і МВФ 14,9 мільярдів євро.