Суд переніс засідання у справі ЄЕСУ на 31 липня
11:05, 23 липня 2012Енергетика
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Київський районний суд Харкова оголосив перерву у слуханні кримінальної справи екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ на 31 липня.
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя Костянтин Садовський прийняв таке рішення, зважаючи на відсутність підсудної у залі судових засідань.
Суддя також ухвалив внести у матеріали кримінальної справи результати судово-медичної експертизи.
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