Суд переніс засідання у справі ЄЕСУ на 31 липня

Київський районний суд Харкова оголосив перерву у слуханні кримінальної справи екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ на 31 липня. Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя Костянтин Садовський прийняв таке рішення, зважаючи на відсутність підсудної у залі судових засідань. Суддя також ухвалив внести у матеріали кримінальної справи результати судово-медичної експертизи.

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