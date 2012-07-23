В Україні видобуток газу за півроку зріс на 1%

В Україні видобуток газу в січні-червні 2012 року зріс на 1%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, - до 10 млрд 118,6 млн куб. м, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, основний приріст видобутку забезпечили державні компанії - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз».

У міністерстві пояснили, що збільшення видобутку газу ДК «Укргазвидобування» стало можливим завдяки введенню з початку року в експлуатацію 35 нових свердловин (з них 32 газові і 3 нафтові). Крім того, в червні ДК «Укргазвидобування» ввела в експлуатацію другу чергу Краснодонецької дотискувальної компресорної станції (ДКС), що дозволить збільшити видобуток газу на Шебелинському родовищі на 100 млн куб м щорічно.

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» збільшив видобуток природного газу за рахунок капітального ремонту свердловин та продовження дооблаштування двох родовищ - Штормового і Архангельського в північно-західній частині шельфу Чорного моря. З початку року на них завершили будівництво 7 свердловин.

У Міненерговугілля додали, що на сьогодні проводяться роботи з облаштування Одеського і Безіменного родовищ газу в Чорному морі. Початок видобутку газу на Одеському родовищі заплановано на осінь, що дозволить до кінця поточного року додатково видобути не менше 53 млн куб.м.

Планується, що продовження облаштування Одеського і Безіменного родовищ з використанням двох сучасних самопідйомних плавучих бурових установок (СПБУ) дозволить у 2013 році видобути понад 600 млн куб. м, а з 2014 року - вийти на рівень річного видобутку понад 1 млрд куб м природного газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, видобуток природного газу в Україні в першому півріччі 2012 року скоротився, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, на 0,1% - до 9,6 млрд куб. м.