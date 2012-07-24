Нафта дорожчає завдяки покращенню ситуації у промисловому секторі Китаю

Світові ціни на нафту ростуть у вівторок після публікації попередніх даних за індексом ділової активності у виробничому секторі Китаю за липень, повідомляє РІА "Новости".

Вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 09.00 мск зросла на 0,55 доларів, або на 0,62%, - до 88,69 доларів за барель. Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,89 доларів, або на 0,86%, - до 104,15 доларів за барель.

Аналітики банку HSBC, який обчислює індекс, оголосили про його збільшення до 49,5 пункту з 48,2 у червні. Показник нижче позначки в 50 пунктів свідчить про падіння активності, вище - про її зростання. Однак, новини від HSBC були сприйняті учасниками ринку з позитивом, оскільки упродовж попередніх двох місяців показник демонстрував зниження.

Пізніше у вівторок інвестори очікують публікації даних по запасах сировини на оптових складах США від Американського інституту нафти (API).