"Нафтогаз" залучив 2,5 млрд грн кредиту в "Укргазбанку"

НАК "Нафтогаз України" залучила 2 млрд 489 млн грн кредиту в ПАТ АБ "Укргазбанк", сказано у повідомленні, розміщеному на сайті державних закупівель.

Кредит залучили шляхом проведення тендеру і розбили на два лоти - по 1,489 млрд грн і 1 млрд грн, відповідно. У тендері брав участь один учасник. Термін постачання кредиту - 2012 - 2013 рр. Вартість договору складає 447 млн грн.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ) створене в 1993 році і на сьогодні входить до групи великих банків України.

За результатами докапіталізації за участю держави, частка Міністерства фінансів України в "Укргазбанку" складає 93%.

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