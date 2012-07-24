У Криму передали в оренду 85 га під будівництво сонячних електростанцій

Рада міністрів Криму на засіданні 24 липня вирішила виділити в загальній кількості 85 гектарів землі двом фірмам для будівництва сонячних станцій.

Як передає кореспондент УНІАН, чотири земельні ділянки знаходяться в Первомайському районі (північний захід Криму).

Зокрема, товариство з обмеженою відповідальністю «Омега Піві» отримає в оренду на 49 років ділянки 29 і 7 га, ТОВ «Омега Солар» - 45 і 4 га для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів альтернативної енергетики.

Як повідомляв УНІАН, у травні Радмін дозволив розробку проектів землеустрою щодо відведення загальною площею 110 га 5 фірмам в 2 районах півострова, в квітні - 17 фірмам 540 га в 11 регіонах для будівництва сонячних «ферм».