«ДТЕК Дніпрообленерго» скоротило прибуток у 5,2 разу

ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» в січні-червні скоротило чистий прибуток в 5,2 разу в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 8,6 млн грн. Про це йдеться в звіті компанії. У січні-червні компанія збільшила чистий дохід на 18% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 7,85 млрд грн, а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 18% - до 9,42 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «ДТЕК Дніпрообленерго» в січні-березні 2012 року скоротило чистий прибуток в 3,9 разу в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 6,538 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» (в кінці червня ц.р. перейменована в ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго») - найбільша енергопостачальна компанія України, входить до складу ДТЕК (в середині квітня 2012 року DTEK Holdings Ltd придбав 50% акцій «Дніпрообленерго» за 660,1 млн грн). ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).