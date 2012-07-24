«Київенерго» у І півріччі збільшило чистий збиток на 49%

Енергопостачальна компанія «Київенерго», що входить до складу найбільшого енергохолдингу країни ДТЕК, у січні-червні 2012 року збільшила чистий збиток до 785,1 млн грн c 397,6 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Про це сказано в квартальної звітності компанії, опублікованій в Єдиній системі комплексного розкриття інформації НКЦПФР.

У повідомленні наголошують, що в першому півріччі "Київенерго" збільшило валовий дохід (виручку) від реалізації до 8,6 млрд грн з 6,6 млрд грн в 2011 році, а також збільшило чистий дохід від реалізації до 7,2 млрд грн з 5, 6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Київенерго» завершило 2011 рік з чистим збитком 1,4 млрд грн проти 157,3 млн грн прибутку за підсумками 2010 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

У грудні 2011 року компанія ДТЕК докупила 25% держпакету акцій ПАТ "Київенерго", заплативши за нього понад 450 млн грн. Після придбання цього пакета ДТЕК став власником 71,89% "Київенерго".

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), яка належить Ринату Ахметову.