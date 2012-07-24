«Центренерго» в І півріччі збільшило прибуток на 29%

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Центренерго» (Київська обл.) в січні-червні 2012 року збільшила чистий прибуток на 29%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 177,82 млн грн.

Про це йдеться в звіті компанії.

У січні-червні п. р. «Центренерго» збільшило чистий дохід на 38% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 4,33 млрд грн, а також збільшило валовий дохід (виручку) від реалізації на 38% - до 5,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році «Центренерго» збільшило чистий прибуток в 3,7 разу - до 35,230 млн грн, в порівнянні з 2010 роком.

У січні-березні 2012 року «Центренерго» збільшила чистий збиток в 2,3 разу, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 174,385 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДЕК« Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа -Банку».

В середині червня 2012 року Фонд державного майна України (ФДМУ) заявив про намір оголосити в серпні ц.р. приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 53,289% держпакета акцій ВАТ «Центренерго».