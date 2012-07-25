В Одесі сталася аварія на ТЕЦ: знеструмлено центр міста

У результаті великої аварії на Одеській ТЕЦ знеструмлено центральну частину міста - від Приморського бульвару до вулиць Єврейської, Щепкіна і Пастера, включаючи всі квартали між Канатною і Преображенською.

Як повідомили УНІАН у Центральному районі електромереж ВАТ «Одесаобленерго», також не працюють телефонні лінії, які починаються з 705, зокрема телефон довідок Центрального РЕСу.

«Аварія сталася 24 липня, - уточнили у Центральному РЕСі, не розкриваючи причин і подробиць. - Фахівці вживають всіх заходів для відновлення «живлення» абонентів телефонної лінії».

Учора пізно ввечері вдалося частково відновити енергопостачання вулиць Буніна, Катерининської, Рішельєвської і Жуковського.

Бригади фахівців «Одесаобленерго» всю ніч працювали на ліквідації наслідків аварії і відновленні енергопостачання центру Одеси.