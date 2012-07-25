Нафта дешевшає на статданих щодо запасів сировини в США

Світові ціни на нафту знижуються в середу на статистиці щодо запасів сировини на гуртових складах США від Американського інституту нафти (API), а також на побоюваннях необхідності чергової реструктуризації держборгу Греції, свідчать дані торгів, повідомляють РІА «Новини».

Вартість серпневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 10.13 мск знизилася на 0,43 долара, або на 0,49% - до 88,07 долара за барель. Вартість вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,46 долара, або на 0,44% - до 102,96 долара за барель.

За даними API, запаси сировини за минулий тиждень зросли на 1,3 мільйона барелів, запаси пального - на 2,3 мільйона, дистилятів - на 2,6 мільйона барелів. Пізніше в середу буде опублікована офіційна статистика від Міністерства енергетики США. Аналітики, опитані Platts, очікують, що запаси скоротилися на 250 мільйонів барелів.

"Падінням цін ринок реагує на можливе зниження темпів економіки США", - вважає гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), якого цитує агентство Bloomberg.

З помітним песимізмом ринки сприйняли публікацію агентством Рейтер новини про те, що Греції, найімовірніше, буде потрібна повторна реструктуризація боргу. Новина посилила побоювання щодо дефолту економіки країни та виходу її з єврозони. У вівторок агентство Moody`s погіршило прогноз за рейтингами найбільшої європейської економіки - Німеччини, оскільки саме на її плечі ляже основне навантаження з відновлення довіри до європейської економіки в разі виходу Греції з єврозони.