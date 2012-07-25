«ДТЕК Крименерго» в I півріччі отримало 424,7 млн грн збитку

Компанія «ДТЕК Крименерго» завершила січень-червень з чистим збитком 424,7 млн грн, тоді як за аналогічний період 2011 року чистий прибуток становив 28,711 млн грн.

Про це йдеться в звіті компанії.

У січні-червні «ДТЕК Крименерго» збільшило чистий дохід на 20% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 1,18 млрд грн, а також збільшило валовий дохід (виручку) від реалізації на 20% - до 1,4 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.

ПАТ «ДПЕК Крименерго» входить в сегмент передачі та продажу електроенергії.