«Нафтогаз» став гарантованим постачальником газу для великих промпідприємств і ТКЕ

Кабінет Міністрів України визначив НАК «Нафтогаз України» як гарантованого постачальника газу великим промисловим підприємствам і підприємствам теплокомуненерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідного рішення на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. Він також зазначив, що малим промпідприємствам, бюджетним організаціям і населенню газ поставлятиметься облгазами.

«По населенню, бюджету, малих (промпідприємствах - УНІАН) - це облгази, а по великих підприємствах і підприємствах теплокомуненерго – це «Нафтогаз України», - сказав Ю.Бойко