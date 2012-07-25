За викрадення природного газу можуть встановити кримінальну відповідальність

14:33, 25 липня 2012
Енергетика
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Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект №11012 “Про внесення зміни до статті 188-1 Кримінального кодексу України” щодо покарання за викрадення природного газу.

Уряд пропонує притягувати до відповідальності не лише за викрадення електричної або теплової енергії, але й природного газу.

Законопроектом пропонується статтю 188-1 Кримінального кодексу України викласти у новій редакції, передбачивши, що викрадення природного газу, електричної або теплової енергії шляхом їх самовільного використання без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове), або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, якщо такими діями завдано значної шкоди - карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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