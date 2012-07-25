"Харківобленерго" у першому півріччі збільшило прибуток на 36%

АТ «Харківобленерго» в січні-червні 2012 року збільшило чистий прибуток на 36% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 139,2 млн грн.

Про це йдеться в звіті компанії.

У січні-червні «Харківобленерго» збільшило чистий дохід на 19,5%, порівняно із аналогічним періодом 2011 року, до 1,69 млрд грн, а також збільшило валовий дохід (виручку) від реалізації на 19,5% - до 2,02 млрд грн.

Довідка УНІАН. Статутний фонд «Харківобленерго» становить 64,135 млн грн.

Державі належать 65% акцій «Харківобленерго», які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія Україна», 28,84% акцій компанії через Garensia Enterprises Limited (Кіпр) контролює Energy Standard Fund Ltd, яку пов'язують з бізнесменом Костянтином Григоришиним.

У 2011 році «Харківобленерго» збільшило чистий прибуток на 53,1%, або на 8,7 млн грн в порівнянні з 2010 роком - до 25,09 млн грн.