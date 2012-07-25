«Донбасенерго» у I півріччі збільшило прибуток у 89,5 разу

Енергогенеруюча компанія ПАТ " Донбасенерго" (Горлівка, Донецька обл.) у січні-червні 2012 року збільшила прибуток у 89,5 разу порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 160,2 млн грн.

Про це сказано у квартальній звітності компанії.

У січні-червні "Донбасенерго" збільшило чистий доход на 29,5% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 2,28 млрд грн, а також збільшило валовий дохід (виручку) від реалізації на 29,5% - до 2,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Донбасенерго" експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких складає 2550 МВт.

Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передані в управління НАК "Енергетична компанія України".

У 2011 році "Донбасенерго" скоротило чистий збиток у 5,4 разу порівняно з 2010 роком - до 27,53 млн грн.