"Запоріжжяобленерго" упершому півріччі збільшило прибуток на 7.5%

Одна з найбільших українських енергопостачальних компаній «Запоріжжяобленерго» в січні-червні 2012 року збільшила чистий прибуток до 50,3 млн грн з 46,8 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Про це повідомляє компанія в своєму фінансовому звіті.

Компанія повідомляє, що в січні-червні 2012 року її виручка від реалізації зросла до 3,3 млрд грн з 2,9 млрд грн за аналогічний період.

Чистий дохід від реалізації при цьому виріс до 2,8 млрд грн з 2,5 млрд грн, а валовий прибуток скоротився до 24,6 млн грн з 69,1 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. «Запоріжжяобленерго» входить в четвірку найбільших енергопостачальних компаній України та посідає друге місце за обсягами товарного відпуску електроенергії споживачам.

Компанія здійснює ліцензійну діяльність на території загальною площею 27 тис. кв. км і обслуговує 787,15 тис. споживачів. Загальна протяжність її електричних мереж становить 40,954 тис. км.