«Укртатнафта» в І півріччі скоротила збиток у 3,4 разів

Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) В січні-червні 2012 роки скоротила збиток, проти аналогічного періоду 2011 року в 3,4 рази - до 136,4 млн грн.

Про це йдеться в звіті компанії.

У січні-червні «Укртатнафта» збільшила чистий дохід на 17,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 5,2 млрд грн, а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 27,4% - до 7,08 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укртатнафту» створено в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.

2011 рік «Укртатнафта» завершила з чистим збитком 1,085 млрд грн, тоді як за 2010 рік чистий прибуток компанії становив 0,378 млрд грн.