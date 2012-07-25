"ДТЕК Донецькобленерго" у І півріччі зменшило збитки у понад 3 рази

Велика українська електромережева компанія «ДТЕК Донецькобленерго» в січні-червні 2012 року зменшила чисті збитки до 5,8 млн грн з 18,2 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Про це йдеться в звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності.

У повідомленні наголошується, що в першому півріччі 2012 р. «ДТЕК Донецькобленерго» збільшила виручку від реалізації продукції і послуг до 3,4 млрд грн з 2,8 млрд грн за аналогічний періоду 2011 р.

Компанія також збільшила чистий дохід від реалізації до 2,9 млрд грн з 2,4 млрд грн, але при цьому зменшила валовий прибуток до 269,5 млн грн з 387,9 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. «ДТЕК Донецькобленерго» - одна з найбільших енергетичних компаній України, яка на початку 2012 року увійшла до складу холдингу ДТЕК після покупки на приватизаційному конкурсі пакета її акцій у розмірі 40%.Енергохолдинг, що належить бізнесменові Рінату Ахметову заплатив за цей пакет 467,6 млн грн.

«ДТЕК Донецькобленерго» обслуговує найпротяжніші в Україну електричні мережі: більше 70 тис. км повітряних та кабельних ліній електропередачі. Споживачами «ДТЕК Донецькобленерго» є близько 40 тис. юридичних і близько 2 млн фізичних осіб.