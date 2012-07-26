Нафта продовжує дешевшати на статданих щодо запасів сировини у США

Світові ціни на нафту продовжують знижуватися в четвер на тлі опублікованої напередодні Міністерством енергетики США статистики щодо комерційних запасів сировини в країні, свідчать дані торгів, повідомляють РІА «Новини».

Вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 10.00 мск знизилася на 0,43 долара, або на 0,48% - до 88,54 долара за барель. Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,48 долара, або на 0,46% - до 103,90 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) на гуртових складах зросли за тиждень, що завершився 20 липня, на 2,7 мільйона барелів, або на 0,7%, - до 380,1 мільйона барелів. При цьому загальні запаси бензину збільшилися на 4,14 мільйона барелів, або на 2%, і склали 210,04 мільйона барелів.

"Ціни залишаться в межах 80-90 доларів за барель, поки не збільшиться довіра до світової економіки", - прогнозує головний ринковий стратег CMC Markets у Сіднеї Майкл Маккарті (Michael McCarthy), якого цитує агентство Bloomberg.

Не потішили інвесторів і дані з американського ринку нерухомості. Згідно з повідомленням Міністерства торгівлі США, продажі нових будинків в країні в червні скоротилися на 8,4% в порівнянні з непереглянутим показником травня і склали 350 тисяч. Аналітики, навпаки, очікували зростання обсягу продажів в звітному місяці на 0,4% - до 371 тисячі будинків.