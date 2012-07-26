«Укрнафта» в І півріччі збільшила прибуток удвічі

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» в січні-червні 2012 року збільшила чистий прибуток удвічі порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 1,4 млрд грн. Про це йдеться у звіті компанії.

У січні-червні п.р. «Укрнафта» збільшила чистий дохід на 3,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 13,34 млрд грн, при цьому скоротила валовий дохід (виручку) від реалізації на 2,3% – до 18,64 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році «Укрнафта» скоротила чистий прибуток на 17,6% порівняно з 2010 роком – до 2,182 млрд грн.

ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На неї припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11%видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Ахтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Ахтиркське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включено до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (м. Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.