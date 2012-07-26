Кабмін схвалив ТЕО будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Кабінет Міністрів України схвалив техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції.

Текст розпорядження № 498-р від 4 липня 2012 року опублікований на сайті уряду.

Згідно з документом, встановлена електрична потужність енергоблоків становить 2 тис. МВт.

Загальна кошторисна вартість будівництва становить 36,758 млрд грн, зокрема: будівельно-монтажні роботи - 5,956 млрд грн, устаткування - 23,589 млрд грн, пуско-налагоджувальні роботи - 249 млн грн.

Також документом оцінена вартість ядерного палива для першого завантаження - 2,072 млрд грн.

Загальні витрати на даний проект Кабмін оцінює в 39,566 млрд грн.

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75%, №4 - 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% від загальної проектної вартості.

9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, що необхідний для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україну.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт», яка представила проект реакторної установки В-392.

13 березня 2012 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) узгодила техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

6 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим повідомив, що керівництво Росії підтвердило готовність видати кредит на добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

31 травня заступник генерального директора ДК «Росатом» - директор Блоку з розвитку і міжнародного бізнесу Кирило Комаров повідомив, що схема кредитування будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС ще не визначена, проте можливе виділення міждержавного кредиту.