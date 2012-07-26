«ДТЕК Західенерго» завершило I півріччя з чистим прибутком за МСФЗ у 118,6 млн грн

Енергогенеруюча компанія "ДТЕК Західенерго" згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) завершила перше півріччя 2012 року з чистим прибутком у розмірі 118,6 млн грн, сказано у фінансовому звіті компанії.

Валовий дохід при цьому за МСФЗ склав 5,729 млрд грн, чистий дохід - 4,774 млрд грн, а валовий прибуток - 91,2 млн грн.

Компанія не повідомляє порівняльних даних за МСФЗ за аналогічний період 2011 року.

За національними стандартами фінансової звітності перше півріччя 2011 року "Західенерго" завершила з чистим прибутком у розмірі 270,2 млн грн порівняно з чистими збитками в 73,3 млн грн в першому півріччі 2010 року. Виручка при цьому виросла в річному розрахунку на 66 відсотків до 4,337 млрд грн.

Довідка УНІАН. До складу "ДТЕК Західенерго" входять Бурштинська, Добротвірська і Ладижинська теплові електростанції (сумарна потужність - 4700 МВт), які реалізовують свою електроенергію переважно в західних регіонах країни.

У кінці 2011 року енергохолдинг ДТЕК, котрий належить бізнесменові Ринату Ахметову, купив в процесі приватизації 45,1% акцій "Західенерго", що дозволило збільшити свою частку до 70,9%. Ще 25% акцій належать держкомпанії "Енергетична компанія України".