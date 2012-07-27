Нафта дорожчає на новинах від національного статбюро Китаю

Світові ціни на нафту підвищуються в п'ятницю на тлі публікації національним статистичним бюро Китаю показників сукупного прибутку найбільших промислових компаній країни за червень, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новини».

Вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 08.58 мск зросла на 0,23 долара, або на 0,26% - до 89,62 долара за барель. Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,38 долара, або на 0,36% - до 105,64 долара за барель.

За даними відомства, загальний обсяг прибутку компаній скоротився минулого місяця на 1,7% до 467,2 мільярда юанів (73 мільярда доларів) в порівнянні з червнем 2011 року. Статистика продемонструвала уповільнення темпів зниження прибутку - в травні показник впав на 5,3%.

При цьому найсильніший ефект на котирування "чорного золота" мають заяви Маріо Драги, вважає аналітик CMC Markets Рик Спунер (Ric Spooner). Напередодні глава ЄЦБ виступив на конференції в Лондоні, де озвучив резолюцію регулятора зробити всі необхідні зусилля для підтримки євро. "Ці слова підтримують зростання вартості сировинних активів", - заявив Спунер агентству Bloomberg.

C позитивом були сприйняті дані від Мінторгівлі США, згідно з якими обсяг замовлень на товари тривалого користування в червні збільшився на 1,6%. Аналітики очікували зростання на 0,3%.