Голова Луганської ОДА: Фірташ зацікавлений у купівлі Лисичанського НПЗ

Губернатор Луганської області Володимир Пристюк підтвердив зацікавленість бізнесмена Дмитра Фірташа у придбанні Лисичанського нафтопереробного заводу у російсько-британської ТНК-ВР.

Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської облдержадміністрації, про це В.Пристюк заявив на теле-медіа-конференції.

"Можу сказати тільки те, що Фірташ - один з тих, хто бере участь в цьому процесі. Робиться усе можливе, щоб найближчим часом був визначений новий власник нафтопереробного підприємства. У такому рішенні я зацікавлений як губернатор", - сказав В.Пристюк.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.Пристюк заявляв, що в придбанні Лисичанського НПЗ зацікавлені два великі інвестори.

З 1 березня ТНК-ВР припинила постачання сировини на Лисичанський НПЗ у зв'язку з тим, що нафтопереробка в Україні продовжує генерувати збитки, а в середині березня зупинила роботу підприємства. Керівництво ТНК-ВР також заявляло про можливу консервацію заводу у зв'язку з його збитковістю.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (ПАТ " ЛІНІК", входить в структуру ТНК-ВР) в 2011 р. збільшив переробку нафтової сировини на 2,8% порівняно з 2010 р. - до 4,95 млн т. Випуск бензинів зріс на 11,9% - до 1,48 млн т, дизпаливо - на 10%, до 1,43 млн т.

Загальна потужність Лисичанського НПЗ на сьогодні дозволяє переробляти нафтову сировину в об'ємі близько 8 млн т на рік.