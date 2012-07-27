«Херсонобленерго» завершило I півріччя з чистим прибутком за МСФЗ у 50,2 млн грн

Енергогенеруюча компанія "Херсонобленерго" згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) завершила перше півріччя 2012 року з чистим прибутком у розмірі 50,2 млн грн, сказано у фінансовому звіті компанії.

Валовий дохід при цьому склав 779,7 млрд грн, чистий дохід - 649,7 млрд грн, а валовий прибуток - 79,7 млн грн.

Компанія не повідомляє порівняльних даних за МСФЗ за аналогічний період 2011 року.

За національними стандартами фінансової звітності перше півріччя 2011 року компанія "Херсонобленерго" завершила з чистим прибутком у розмірі 41,8 млн грн порівняно з чистим прибутком 25,4 млн грн у першому півріччі 2010 року

Довідка УНІАН. "ЕК "Херсонобленерго" є монопольним постачальником електроенергії в Херсонському регіоні.

Статутний фонд компанії - 44,7 млн грн. У кінці 2004 року 94% пакет акцій "Херсонобленерго" сконцентрувала VS Energy International N. V. (Нідерланди).