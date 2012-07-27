Два банки нададуть «Чорноморнафтогазу» кредити на 160 млн грн.

Компанія «Чорноморнафтогаз» обрала «Дочірній банк Сбербанку Росії» і «Укрексімбанк» для залучення кредитних ліній на 60 млн грн і 100 млн грн відповідно.

Про це йдеться в повідомленні про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, залучені кошти «Чорноморнафтогаз» має намір використовувати для придбання матеріалів, сировини, оплати виконаних робіт і послуг, кредиторської заборгованості, виплати заробітної плати, сплати податків та інших обов'язкових зборів.

Також вказується, що вартість залучення мультивалютної кредитної лінії у «Дочірній банк Сбербанку Росії» складе: за користування кредитними коштами в гривні - 25% річних і комісія за відкриття та ведення рахунку 0,25% - 15,4 млн грн без ПДВ з урахуванням всіх комісій; за користування кредитними коштами в доларах США - 12% річних і комісія за відкриття та ведення рахунку 0,25% - 0,93 млн доларів США без ПДВ з урахуванням всіх комісій.

При цьому кредитна лінія «Укрексімбанку» залучається підприємством під 18,996% річних (вартість кредитування - 19,3 млн грн).

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз Україна» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

Наразі на шельфі Чорного та Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових та 1 нафтове родовище.

«Дочірній банк Сбербанку Росії»(м. Київ) зареєстровано в червні 2001 року, він є 100% дочірнім банком АБ «Ощадний банк Російської Федерації »(м. Москва).

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом.

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