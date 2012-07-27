Україна у першому півріччі збільшила експорт електроенергії на 75%

За підсумками першого півріччя поточного року Україна експортувала 4,314 млрд кВт/год електроенергії, що на 74,5% перевищило показник аналогічного періоду 2011 року, сказано у повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

У червні експорт електроенергії порівняно з червнем 2011 року подвоївся і склав 873,2 млн кВт/год.

Як повідомив раніше Держстат, виробництво електроенергії в Україні у першому півріччі 2012 року виросло порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 3,6% - до 100,1 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК "Укренерго" доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

У 2011 році експорт електроенергії з українського боку здійснювали ТОВ "Східенерго" (ДТЕК) - східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ "Пауер Трейд" (ДТЕК) - молдавський напрям, ДПВД "Укрінтеренерго" - білоруський напрямок.

У 2011 році Україна збільшила експорт електроенергії порівняно з попереднім роком на 52,5% до 6,433 млрд кВт/год.