У січні-червні п.р. Україна скоротила транзит російського газу до 44,355 млрд куб. м, що на 23,6% менше показника аналогічного періоду 2011 року, йдеться у повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

При цьому міністерство повідомляє, що загальний обсяг споживання газу в країні за цей період скоротився у порівнянні з першим півріччям минулого року на 6,8% до 30,901 млрд куб.м.

Як повідомляв УНІАН, імпорт природного газу країною за цей період скоротився до 16 млрд куб. м, що на 55% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Довідка УНІАН. Транзит газу на території України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» компанія «Укртрансгаз», яка є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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