DTEK Holdings Limited надала «ДТЕК Дніпроенерго» 4 кредитні лінії на 2,493 млрд грн

Велика енергогенеруюча компанія «ДТЕК Дніпроенерго» залучила у кіпрської DTEK Holdings Limited чотири кредитні лінії на загальну суму еквівалентну 2,493 млрд грн, йдеться у повідомленні про підсумки відповідних відкритих торгів, оприлюдненому на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, «ДТЕК Дніпроенерго» залучила непоновлювані кредитні лінії в гривні та іноземній валюті на суми еквівалентні 513,15 млн грн, 409,7 млн грн, 1,056 млрд грн і 515 млн грн. Ефективна процентна ставка за всіма кредитами становить 9% річних при кредитуванні в доларах США.

Кредитні договори підписані 20 липня 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% є ДТЕК, 25% +1 акція - НАК «Енергетична компанія України», інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська - загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що складає 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).