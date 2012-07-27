Українські НПЗ в I півріччі скоротили переробку нафтосировини на 42%

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) спільно з державним Шебелинським ДПЗ у першому півріччі 2012 року скоротили обсяг переробки нафтової сировини до 2,667 млн. тонн, що на 41,6% менше від показника за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

У червні 2012 року обсяг переробки нафтової сировини впав порівняно з червнем 2011 року на 62% - до 304,2 тис. тонн.

Постачання нафти на НПЗ країни за шість місяців поточного року зменшилися, за підсумковими даними міністерства, порівняно з першим півріччям 2011 року на 39,6% - до 2,429 млн. тонн. Зокрема, постачання імпортної нафти впали на 74,5% - до 764,4 тис. тонн.

Міненерговугілля повідомляє, що виробництво бензину в країні в січні-червні 2012 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 31,0% - до 980,2 тис. тонн, виробництво дизельного пального впало на 42,1% - до 790,3 тис. тонн, а мазуту - на 54,7%, до 490,3 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні налічується шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн. тонн нафти на рік.

У 2011 році постачання нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн. тонн. Торік НПЗ переробили 9,049 млн. тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

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